“ذوي الإعاقة” تنظم ورشة عمل بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسهولة الوصول

نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ورشة عمل بالتعاون مع شركة «Gait» وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسهولة الوصول الذي تحتفل به شركة Apple على مستوى العالم، حيث قامت الهيئة بترشيح 8 أفراد من ذوي الإعاقة البصرية لحضور الورشة والاطلاع على المميزات الجديدة التي طورتها شركة Apple، والمخصصة لمن يعانون من صعوبات بصرية أو إعاقات بصرية، من ضمنها على سبيل المثال: خدمة الأوامر الصوتية/ قراءة الشاشة / تحدث الشاشة/ لغة برايل (كتابة وقراءة)/ تكبير الشاشة وتغيير الخلفيات الملونة وما غيره من مميزات.

شارك في الورشة أيضاً طلبة ثانوية عامة وجامعيين وموظفين من ذوي الموهبة والذين لديهم إعاقات وصعوبات بصرية.

وفي ختام الورشة قامت الشركة بتوزيع أجهزة Ipad مجانية على المشاركين بالورشة دعما منها لذوي الإعاقة ولاستخدامها في حياتهم العلمية والعملية.