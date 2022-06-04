الوسومفيديو وخبر
آخر الآخبار
محليات
“التجارة” تضبط مخزن يُغيّر ملصقات تاريخ صلاحية الأغذية
4 يونيو، 2022
محليات
نفط الكويت: مرافق الإنتاج لم تتأثر بالهزة الأرضية
4 يونيو، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 04 يونيو 2022
4 يونيو، 2022
محليات
“الخارجية”: الفتاة الداعمة للمثلية.. ليست ديبلوماسية
3 يونيو، 2022
#فيديو | "التجارة" تضبط مخزن يُغيّر ملصقات تاريخ صلاحية الأغذية ويغيّر بلد المنشأ لكمية كبيرة جداً من الطعام pic.twitter.com/mvSPn0ayE3— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 4, 2022
#فيديو | “التجارة” تضبط مخزن يُغيّر ملصقات تاريخ صلاحية الأغذية ويغيّر بلد المنشأ لكمية كبيرة جداً من الطعام
4 يونيو، 2022
1 دقائق
أضف تعليق