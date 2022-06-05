“الأولمبي” فقد فرصته في كأس آسيا بخسارة ثانية أمام الأردن

فقد المنتخب الأولمبي لكرة القدم حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة بعد خسارته بهدف من دون رد أمام نظيره الأردني في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، والتي تستضيفها أوزبكستان.

واستمر الأزرق في نهاية ترتيب المجموعة من دون نقاط المجموعة، وفقد حظوظه في التأهل، حيث ستكون مواجهته الأخيرة أمام العراق تحصيل حاصل، في حين صعد منتخب الأردن إلى وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وفي المقدمة المنتحب الأسترالي برصيد 6 نقاط، والعراقي في المركز الثالث برصيد نقطتين.

هدف المباراة الوحيد جاء في الشوط الثاني »68» من ضربة رأسية لمهاجم الأردن محمد رزق »بوجبا»، ولم تكن ردة فعل الأزرق كافية لإدراك التعادل.

ودخل الأزرق ومدربه عبد العزيز حمادة المباراة بحذر دفاعي مبالغ فيه، نظير جرأة هجومية لفريق الأردن، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

ومع دخول الشوط الثاني كثف المنتخب الأردني من هجماته، حتى نجح في تسجيل هدف المباراة الوخيد، برأسية لمحمد رزق سكنت شباك خالد عجاجي.

وبعد الهدف دفع مدرب الأزرق حمادة ببعض التبديلات لم تنجح في تغيير النتيجة، ليحصد الأردن نقاط الفوز.