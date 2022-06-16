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محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 17 يونيو 2022
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منحة الـ 3 آلاف دينار الصرف الأسبوع المقبل
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“قطر 2022”: ألف “خيمة تقليدية” لاستضافة المشجعين
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فيديو | مطالبات من #ساحة_الإرادة تدعو النواب إلى الاستمرار بالإعتصام— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 16, 2022
#اعتصام_بيت_الامة pic.twitter.com/2I9bKREFNk
فيديو | مطالبات من #ساحة_الإرادة تدعو النواب إلى الاستمرار بالإعتصام #اعتصام_بيت_الامة
16 يونيو، 2022
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