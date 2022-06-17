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#فيديو | لليوم الرابع رفع راية احترام الدستور من مبنى مجلس الأمة— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 17, 2022
#اعتصام_بيت_الامة
pic.twitter.com/imhlD3F0Wg
#فيديو | لليوم الرابع رفع راية احترام الدستور من مبنى مجلس الأمة #اعتصام_بيت_الامة
17 يونيو، 2022
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