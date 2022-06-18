فيديو سبر

#فيديو / حضور حاشد في ديوان النائب د.حسن جوهر في بداية #اعتصام_الدواوين #اعتصام_بيت_الأمة

18 يونيو، 2022
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