فيديو سبر

#فيديو | حضور كبير في ديوانية د . حسن جوهر استعداداً لبدء اعتصام الدواوين. ⁧#اعتصام_بيت_الأمة ⁧#ساحه_الإراده⁩

18 يونيو، 2022
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