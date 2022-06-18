الوسومفيديو وخبر
آخر الآخبار
محليات
وزارة الإعلام توضح: يحق للصحف مخاطبة السلطات العامة
18 يونيو، 2022
عربي وعالمي
موجة حر غير مسبوقة في أوروبا
18 يونيو، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 18 يونيو 2022
18 يونيو، 2022
#فيديو | حضور كبير في ديوانية د . حسن جوهر استعداداً لبدء اعتصام الدواوين.— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 18, 2022
#اعتصام_بيت_الأمة
#ساحه_الإراده pic.twitter.com/SopdMzwAd1
#فيديو | حضور كبير في ديوانية د . حسن جوهر استعداداً لبدء اعتصام الدواوين. #اعتصام_بيت_الأمة #ساحه_الإراده
18 يونيو، 2022
1 دقائق
أضف تعليق