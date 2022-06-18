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عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 18 يونيو 2022
18 يونيو، 2022
#فيديو | النائب د.عبدالكريم الكندري : هل حدد الدستور مدة وسقف زمني لتشكيل الحكومة ؟! pic.twitter.com/IaJhbU8opi— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 18, 2022
#فيديو | النائب د.عبدالكريم الكندري : هل حدد الدستور مدة وسقف زمني لتشكيل الحكومة ؟!
18 يونيو، 2022
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