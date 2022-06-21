الوسومفيديو وخبر
آخر الآخبار
برلمان
وليد الجري: التمسك بالشرعية الدستورية أمر لا جدال فيه
21 يونيو، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022
21 يونيو، 2022
محليات
وزير الإعلام يرفع “الرقابة” عن 47 نشاطاً تجارياً
20 يونيو، 2022
#فيديو / النائب محمد المطير : هذا هو الشعب الكويتي الوفي— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 20, 2022
#اعتصام_الدواوين#اعتصام_بيت_الامة pic.twitter.com/RsI9CHDPCZ
#فيديو / النائب محمد المطير : هذا هو الشعب الكويتي الوفي #اعتصام_الدواوين #اعتصام_بيت_الامة
21 يونيو، 2022
1 دقائق
أضف تعليق