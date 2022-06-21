فيديو سبر

#فيديو / النائب محمد المطير : هذا هو الشعب الكويتي الوفي ⁧ ⁧#اعتصام_الدواوين⁩ #اعتصام_بيت_الامة

21 يونيو، 2022
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