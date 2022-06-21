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#فيديو | #اعتصام_الدواوين في ديوانية شعيب المويزري يبدأ بالنشيد الوطني— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 21, 2022
#اعتصام_بيت_الامة pic.twitter.com/I60KfCGUll
#فيديو | #اعتصام_الدواوين في ديوانية شعيب المويزري يبدأ بالنشيد الوطني #اعتصام_بيت_الامة
21 يونيو، 2022
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