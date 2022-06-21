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عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022
21 يونيو، 2022
#فيديو | النائب #شعيب_المويزري في #اعتصام_الدواوين الرابع :— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 21, 2022
لن نقبل باستمرار هذا النهج..#اعتصام_بيت_الامة pic.twitter.com/i20YKAutB2
#فيديو | النائب #شعيب_المويزري في #اعتصام_الدواوين الرابع : لن نقبل باستمرار هذا النهج.. #اعتصام_بيت_الامة
21 يونيو، 2022
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