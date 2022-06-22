فيديو سبر

#فيديو | كلمة سمو أمير البلاد التي كلف فيها سمو ولي العهد الأمين بإلقاء كلمة نيابة عنه إلى المواطنين الكرام.

22 يونيو، 2022
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