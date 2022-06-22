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عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 22 يونيو 2022
22 يونيو، 2022
محليات
“التجارة” : ضبط شركة تبيع هواتف مستعملة على أنها جديدة
21 يونيو، 2022
#فيديو | كلمة سمو أمير البلاد التي كلف فيها سمو ولي العهد الأمين بإلقاء كلمة نيابة عنه إلى المواطنين الكرام. pic.twitter.com/alx0JqN0oj— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 22, 2022
#فيديو | كلمة سمو أمير البلاد التي كلف فيها سمو ولي العهد الأمين بإلقاء كلمة نيابة عنه إلى المواطنين الكرام.
22 يونيو، 2022
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