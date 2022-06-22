فيديو سبر

#فيديو | الحضور في ديوان #خالد_المونس يصفقون بحرارة للدكتور بدر الداهوم @DrBaderALdahoom #الكويت #مجلس_الأمة

22 يونيو، 2022
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