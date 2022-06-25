فيديو سبر

#فيديو | جموع من المواطنين في ديوان د.بدر الداهوم لحضور عشاء الاحتفاء ب #النواب_المعتصمين #اعتصام_بيت_الامة

25 يونيو، 2022
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