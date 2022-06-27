الهلال بطلا للدوري السعودي بعد حسم مواجهة الفيصلي

حقق الهلال لقب دوري كأس محمد بن سلمان بعد تحقيقه فوزا ثمينا على الفيصلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في ختام الأسبوع ال 30 الأخير من البطولة، على ملعب الملك فهد بالرياض.

ورفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة، ومتفوقا على اتحاد جدة، الذي تعادل مع الباطن بدون أهداف في المباراة التي شهدها ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني.

وحقق الهلال اللقب الثالث على التوالي، والثامن عشر في تاريخه، واللقب الخامس في السنوات الست الأخيرة، وحقق أفضل عودة في تاريخ الدوري السعودي، بعد أن كان يفصله عن الاتحاد المتصدر 16 نقطة.

التفاصيل بعد قليل

