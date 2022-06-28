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الأهلي يهبط رسميا للدرجة الأولى بعد تعادله مع الشباب
27 يونيو، 2022
#فيديو | "التربية": هنا كيفية الدخول لنظام تسجيل تظلمات نتائج الطلبة الإلكتروني. pic.twitter.com/tnTthh0xi2— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 28, 2022
#فيديو | “التربية”: هنا كيفية الدخول لنظام تسجيل تظلمات نتائج الطلبة الإلكتروني.
28 يونيو، 2022
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