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#فيديو | #مرزوق_الغانم مغردا من حسابه :— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 28, 2022
"جاهز للتحديات دائماً و أبداً و لله الحمد"@MarzouqAlghanim pic.twitter.com/NLSE1smhKI
#فيديو | #مرزوق_الغانم مغردا من حسابه : “جاهز للتحديات دائماً و أبداً و لله الحمد” @MarzouqAlghanim
28 يونيو، 2022
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