كلية التكنولوجيا والطيران تحصل على اعتمادين من مجلس الجامعات الخاصة ومنظمة الطيران المدني الدولي

حصلت كلية التكنولوجيا والطيران الكويتية على الاعتماد المؤسسي من الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة واعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وذلك كعضو وكمركز للتدريب في الكويت.

وأكد رئيس مجلس الأمناء بالكلية الدكتور عبدالرزاق المحمود في تصريح صحفي اليوم الخميس أن نيل هذه العضوية إضافة مهمة للكلية لما تقدمه من مزايا منها الاستفادة من المجموعة الواسعة لبرامج التدريب في المنظمة التي تقدر بأكثر من 300 برنامج تدريبي.

وأضاف المحمود أن ذلك سيمكن الكلية من تقديم تلك البرامج التدريبية محليا ودوليا تحت إشراف المنظمة العالمية مبينا أن الاعتماد يهدف إلى ضمان قدرة الأعضاء في المنظمة وسلطات الطيران المدني وقطاع الطيران عموما للاستفادة من قدرات المهنيين المؤهلين.

وأوضح أن الاعتماد يهدف كذلك إلى اتساع قاعدة التدريب على المستويين المحلي والدولي لمواكبة التطور الذي تشهده صناعة النقل الجوي.

وذكر أن الكلية سعت الى تلبية كافة متطلبات وشروط الاعتماد المؤسسي من الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وكذلك شروط العضوية لتكون مركزا تدريبيا معتمدا بدولة الكويت بعد اجتيازها لمتطلبات العضوية التي من أبرزها إعداد دليل شامل للتدريب وتنفيذ نظام فعال لإدارة الجودة.

وقال المحمود إنه أقيم لهذه المناسبة احتفال ضمن مؤتمر منظمة الطيران المدني (ICAO) وبرنامج (TRAINAIR PLUS) الذي يعقد في العاصمة التركية اسطنبول خلال الفترة من 27 يونيو الى الاول من يوليو 2022.

وكشف عن وجود خطوات مستقبلية عديدة لتطوير العملية التعليمية وتلبية لرغبات الطلبة على كافة المستويات التعليمية والعملية والفنية وهو ما تضعه الكلية من ضمن اهدافها وخططها الاستراتيجية ومنها إضافة تخصصات جديدة لمواكبة تلك التطورات العلمية.

ولفت إلى أن الشهادة التي يحصل عليها الدارس معتمدة من التعليم العالي والامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالاضافة الى كونها معتمدة من وكالة الطيران الاوروبية (EASA) والهيئة العامة للطيران المدني في المملكة المتحدة (UK- CAA) بالتعاون مع مركز الخدمات الجوية الاسكتلندي (AST).

وأكد المحمود حرص الكلية على تلبية احتياجات سوق العمل في الكويت والدول الخليجية والعربية من خلال تخريج أجيال من الطلبة لديهم الإلمام الكامل بعلم هندسة الطائرات والإلكترونيات.

وشدد على أن الكلية تعمل جنبا الى جنب مع الكليات الحكومية في تدريس التخصصات النادرة غير الموجودة في الجامعات الحكومية.