488 حاجاً كويتياً وصلوا إلى الأراضي المقدسة

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد عمادي، وصول 488 حاجا من حجاج دولة الكويت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لأداء فريضة الحج. وقال عمادي في بيان نشر عبر حساب وزارة الأوقاف في موقع «تويتر» إن لجنة التفويج والمطار كانت في استقبال الحجاج القادمين من الكويت لتسهيل جميع إجراءات دخولهم وحتى وصولهم لمقار سكنهم في مكة المكرمة. وتوقع وصول 517 حاجا من الكويت اليوم الاثنين و 4141 حاجا يوم غد الثلاثاء ليكون اجمالي عدد الحجاج من دولة الكويت 5146 حاجاً. وأكد أن جميع فرق ولجان البعثة تعمل بكل جهد من أجل التيسير والتسهيل عى حجاج دولة الكويت أداء مناسكهم وأن يعودوا للوطن بسلامة وخير.