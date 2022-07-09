فيديو سبر

#فيديو .. متظاهرون سريلانكيون يقتحمون منزل الرئيس السريلانكي الذي فر من المنزل ويستحمون في مسبحه.

9 يوليو، 2022
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1 دقائق
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