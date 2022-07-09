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#فيديو .. متظاهرون يقتحمون مقر رئيس #سريلانكا— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) July 9, 2022
ِعلى خلفية أزمة اقتصادية تضرب البلاد
ِ
الرئيس راجابكسا فر من منزل
pic.twitter.com/CVorDF99b7
#فيديو .. متظاهرون يقتحمون مقر رئيس #سريلانكا ِعلى خلفية أزمة اقتصادية تضرب البلاد ِ الرئيس راجابكسا فر من منزل
9 يوليو، 2022
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