فيديو سبر

#فيديو .. متظاهرون يقتحمون مقر رئيس #سريلانكا ِعلى خلفية أزمة اقتصادية تضرب البلاد ِ الرئيس راجابكسا فر من منزل

9 يوليو، 2022
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1 دقائق
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