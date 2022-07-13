سريلانكا : رئيس الوزراء يحل محل الرئيس بعد فراره تحت وقع الاحتجاجات الشعبية

اعلن رئيس مجلس النواب السريلانكي ماهيندا أبيواردهان اليوم الاربعاء ان الرئيس جوتابايا راجاباكسا ذي فر من البلاد عين رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ رئيسا مؤقتا وفقا للدستور.

ونقل موقع صحيفة ديلي ميرور السريلانكية عن أبيواردهان القول ان الرئيس الذي غادر الى جزر المالديف صباح اليوم ابلغه بتعيين رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ قائما بأعمال الرئيس.

وأعلن الرئيس الجديد تعيين لجنة تضم رئيس أركان الدفاع وقادة القوات الثلاثة لضمان أمن وسلامة المواطنين واستعادة القانون والنظام في البلاد مضيفا انه تم منح اللجنة كل الصلاحيات للعمل دون تدخل من السياسيين.

وأمر ويكرمسينغ بفرض حظر تجول في المقاطعة الغربية فورا كما فرض قانون الطوارئ على مستوى الجزيرة وأمر قوات الأمن باعتقال كل من يخالف القانون ويتصرف بطريقة مشاغبة.

واقتحم محتجون مكتب رئيس الوزراء حيث رفضوا تعيينه رئيسا مؤقتا واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كانوا يحتجون قرب مكتب رئيس الوزراء في العاصمة كولومبو.

على صعيد متصل ذكرت تقارير اخبارية ان متظاهرين من المالديف والمغتربين السريلانكيين يحتجون قرب مقر اقامة رئيس المالديف مطالبين بطرد الرئيس السريلانكي وسط انباء عن ان راجاباكسا سيغادر الى سنغافورة.

وتعاني سريلانكا من توترات سياسية منذ شهور بسبب تدهور الاقتصاد ما ادى الى نقص الامدادات في مجالات النفط والادوية والاتعمة واللازمات المنزلية الى جانب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.