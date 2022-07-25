قرعة كأس سمو ولي العهد: العربي والقادسية وكاظمة في المجموعة الأولى والكويت والسالمية في «الثانية»

أسفرت قرعة كأس سمو أمير البلاد لكرة القدم 2022-2023 عن وقوع أندية كاظمة والصليبيخات وبرقان والنصر والجهراء والعربي واليرموك في المجموعة الأولى.

بينما تضم المجموعة الثانية الكويت والقادسية والتضامن والشباب والسالمية وخيطان والفحيحيل والساحل.

وستنطلق البطولة يوم 23 يناير المقبل.

بينما أسفرت قرعة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم 2022-2023 عن وقوع أندية العربي والقادسية وكاظمة والجهراء والصليبيخات والفحيحيل وخيطان في المجموعة الأولى.

بينما تضم المجموعة الثانية الكويت والسالمية واليرموك والساحل وبرقان والنصر والشباب والتضامن.

وستنطلق البطولة في 18 اكتوبر المقبل.