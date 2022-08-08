جامعة الكويت: بدء الدراسة في الفصل الأول 25 سبتمبر

أعلنت جامعة الكويت عن الخطة الزمنية للتسجيل وسحب وإضافة المقررات الدراسية للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي المقبل 2022-2023، على ان تبدأ الدراسة في الفصل الاول في 25 سبتمبر المقبل.

وبينت الجامعة في الخطة الزمنية أن التسجيل المبكر في المقررات الدراسية للطلبة المستمرين يبدأ عبر النظام الإلكتروني غدا الإثنين 8 أغسطس، ويستمر حتى 13 اغسطس ، بحد أقصى 14 وحدة دراسية فقط.

بينما حددت فترات سحب وإضافة للمقررات الأولى من 29 اغسطس إلى الأول من سبتمبر، ويسمح بالتسجيل فيها لغاية 17 وحدة دراسية فيما عدا الطلبة المتوقع تخرجهم، والثانية من 2 سبتمبر إلى 3 سبتمبر بحد أقصى للوحدات وفقاً للائحة المقررات وبدون مواعيد مسبقة.

وبينت الجامعة أن عمادة القبول والتسجيل ستلغي التسجيل في قوائم انتظار الشعب الدراسية بتاريخ 4 سبتمبر، على أن تكون فترة السحب والإضافة للمقررات الثالثة بالفترة من 15 الى 17 سبتمبر للمسجلين في أقل من 12 وحدة دراسية، وبحد أقصى 17 وحدة دراسية، بينما فترة السحب والإضافة الاخيرة ستكون بالأسبوع الدراسي الاول من 25 سبتمبر إلى الأول من اكتوبر ، بينما لا يجوز الانسحاب للمسجلين إلى أقل من 12 وحدة دراسية.

وبينت عمادة القبول والتسجيل أن الجداول الدراسية غير المستوفية للشروط ستلغى خلال الأسبوع الاول من بدء الدراسة، حيث سيلغى جدول الطالب المسجل في أقل من 12 وحدة دراسية لمدة ثلاثة فصول دراسية اعتيادية، ويلغى جدول الطالب المسجل في 9 وحدات دراسية بعد انتهاء فترات التسجيل.