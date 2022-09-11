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تمديد بقاء السيارات الكويتية على الأراضي الأردنية 18 شهراً
11 سبتمبر، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 11 سبتمبر 2022
11 سبتمبر، 2022
#فيديو / بإرادتنا .. سنفرض تغيير النهج ..— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) September 10, 2022
حتى لا تعود كما كانت ..#سعود_العصفور#لن_تعود_كما_كانت pic.twitter.com/nyyKlSiJpI
RT @Sabrnews: #فيديو / بإرادتنا .. سنفرض تغيير النهج .. حتى لا تعود كما كانت .. #سعود_العصفور #لن_تعود_كما_كانت
11 سبتمبر، 2022
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