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محليات
“الداخلية”: ضبط أطراف مشاجرة “الشويخ الصناعية”
13 سبتمبر، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
13 سبتمبر، 2022
محليات
عصام الربيعان رئيساً لديوان الخدمة المدنية
12 سبتمبر، 2022
محليات
ضبط سيارات بيع السجائر في النويصيب
12 سبتمبر، 2022
#فيديو | مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري: أوقفت مناقصة قيمتها 123 مليون دينار وأعيد طرحها ب 21 مليون دينار pic.twitter.com/TrKOZ3Cba2— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) September 12, 2022
#فيديو | مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري: أوقفت مناقصة قيمتها 123 مليون دينار وأعيد طرحها ب 21 مليون دينار
13 سبتمبر، 2022
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