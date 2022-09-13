فيديو سبر

#فيديو | مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري: أوقفت مناقصة قيمتها 123 مليون دينار وأعيد طرحها ب 21 مليون دينار

13 سبتمبر، 2022
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