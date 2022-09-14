بايرن ميونخ يكرس العقدة لبرشلونة بثنائية بيضاء

رسخ بايرن ميونخ، عقدة ضيفه برشلونة، بالفوز عليه بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبذلك فشل برشلونة في تذوق طعم الانتصار أمام بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا.

سجل هدفي بايرن ميونخ، لوكاس هيرنانديز وليروي ساني في الدقيقتين 50 و54.

وبهذا الانتصار، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في الوصافة.

بدأت المباراة بضغط الضيوف، حيث صوب بيدري لاعب برشلونة كرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها مانويل نوير في الدقيقة التاسعة.

وجاء الرد من ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاع برشلونة في الدقيقة 11.

وكاد نوير أن يوقع فريقه في أزمة، حيث أخطأ في تمرير الكرة لأوباميكانو، وحاول ليفاندوفسكي قطع الكرة، قبل أن يشتت الدفاع البافاري ببراعة، في الدقيقة 14.

وتلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة، بإصابة بافارد، وقرر المدير الفني ناجلسمان سحبه والدفع بنصير مزراوي بدلا منه.

وصوب رافينيا كرة أرضية صاروخية، مرت بجانب القائم الأيسر للحارس مانويل نوير في الدقيقة 26.

وأهدر مارسيل سابيتزر فرصة تسجيل هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 31، حيث تلقى عرضية من ساني على حدود منطقة الجزاء، وصوب كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس تير شتيجن.

وتلقى ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، تمريرة داخل منطقة الجزاء، وحاول التصويب لولا مزراوي الذي قطع الكرة في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق رافينيا لاعب برشلونة، وصوب كرة قوية مرت أعلى مرمى مانويل نوير في الدقيقة 46.

ونجح لوكاس هيرنانديز في تسجيل هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 50، من ركنية نفذها كيميتش وصلت الكرة لهيرنانديز الذي ارتقى عاليا وصوب كرة رأسية على يمين تير شتيجن.

وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 54، بمجهود فردي مميز حيث تلقى تمريرة موسيالا، وانطلق وراوغ الدفاع وسدد كرة لمست الحارس تير شتيجن قبل أن تسكن الشباك.

وكاد موسيالا أن يضيف الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 60، بتصويبة قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى تير شتيجن.

وأضاع بيدري فرصة تقليص الفارق، حيث تلقى تمريرة من ليفاندوفسكي في عمق منطقة الجزاء، لينفرد بالحارس نوير، وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 63.

وحاول ليفاندوفسكي التسديد، بعدما تخطي أوباميكانو، لكن مانويل نوير أمسك الكرة بسهولة شديدة في الدقيقة 66.

وظهر تفوق بايرن ميونخ الواضح خلال الشوط الثاني، حيث سيطر على الكرة، ونجح في إحباط محاولات برشلونة لتقليص الفارق، ليؤمن البافاري 3 نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.