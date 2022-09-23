فيديو سبر

#فيديو | “فساد النواب أخطر بكثير من فساد الوزراء” مرشح الدائرة الخامسة #سعود_العصفور

23 سبتمبر، 2022
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