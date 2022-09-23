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#فيديو | "فساد النواب أخطر بكثير من فساد الوزراء"— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) September 23, 2022
مرشح الدائرة الخامسة #سعود_العصفور
pic.twitter.com/Y8pLx3k3LC
#فيديو | “فساد النواب أخطر بكثير من فساد الوزراء” مرشح الدائرة الخامسة #سعود_العصفور
23 سبتمبر، 2022
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