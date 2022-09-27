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عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
27 سبتمبر، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022
26 سبتمبر، 2022
#فيديو | #سعود_العصفور "مرشح #الدائرة_الخامسة":— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) September 26, 2022
في الغزو كنّا عارفين العدو .. الحين مو شايفين العدو وهو بينّا pic.twitter.com/s7ukNA4cnI
#فيديو | #سعود_العصفور “مرشح #الدائرة_الخامسة”: في الغزو كنّا عارفين العدو .. الحين مو شايفين العدو وهو بينّا
27 سبتمبر، 2022
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