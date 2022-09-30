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عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 01 أكتوبر 2022
1 أكتوبر، 2022
برلمان
السعدون يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الأمة 2022
30 سبتمبر، 2022
محليات
سمو الأمير يهنئ الفائزين بعضوية مجلس الأمة
30 سبتمبر، 2022
#فيديو | د. عبدالكريم الكندري معانقاً د. حسن جوهر:— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) September 30, 2022
بإذن الله نشوفك نائب الرئيس #أنتخابات_مجلس_الأمة_2022 pic.twitter.com/p0tts8NByT
#فيديو | د. عبدالكريم الكندري معانقاً د. حسن جوهر: بإذن الله نشوفك نائب الرئيس #أنتخابات_مجلس_الأمة_2022
30 سبتمبر، 2022
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