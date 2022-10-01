الجلسة الافتتاحية لـ “أمة 2022” 11 أكتوبر

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم السبت مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقال الوزير الفارس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء رفع لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات مجلس الأمة 2022 تنفيذا لأحكام الدستور.