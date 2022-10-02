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محليات
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2 أكتوبر، 2022
محليات
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1 أكتوبر، 2022
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عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 01 أكتوبر 2022
1 أكتوبر، 2022
برلمان
السعدون يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الأمة 2022
30 سبتمبر، 2022
#فيديو/ النائب سعود العصفور: البلد مدمر ونحتاج كثيراً من التشريعات والرقابة للخروج من الوضع السيئ والأولويات كثيرة— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) October 1, 2022
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#فيديو/ النائب سعود العصفور: البلد مدمر ونحتاج كثيراً من التشريعات والرقابة للخروج من الوضع السيئ والأولويات كثيرة
2 أكتوبر، 2022
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