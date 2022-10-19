فيديو سبر

#فيديو / إنفجار في فرع النخي والباجلا التابع لجمعية فهد الأحمد نتيجة لتسرب غاز الطبخ والأضرار مادية فقط.

19 أكتوبر، 2022
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