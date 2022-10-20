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"التربية" حول فيديو "سقوط سقف إحدى المدارس": الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي بالكويتhttps://t.co/uRxty5qsk5 pic.twitter.com/9Ovlee5rHN— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) October 20, 2022
“التربية” حول فيديو “سقوط سقف إحدى المدارس”: الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي بالكويت
20 أكتوبر، 2022
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