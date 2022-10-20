فيديو سبر

“التربية” حول فيديو “سقوط سقف إحدى المدارس”: الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي بالكويت

20 أكتوبر، 2022
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