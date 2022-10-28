“الإطفاء” تعاملت مع تسرب مادة قلوية في جمارك الصليبية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء تعاملت، اليوم الجمعة، مع حادث تسرب مادة قلوية من إحدى الشاحنات في جمارك الصليبية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الاستقلال والمواد الخطرة إلى مكان الحادثة.

وقالت إنه تبين عند الوصول إلى الموقع وجود عدد 16 جركل من مادة قلوية غير قابلة للاشتعال تستخدم في صناعات مواد التنظيف والتسرب كان محدودا.

وأكدت أن فرقة المواد الخطرة، قامت بالتعامل مع حادث التسرب وتم عزله ومعالجة آثاره وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات دون أي إصابات تذكر.