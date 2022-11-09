مدير التوجيه المعنوي: الجيش يدعم كل من يرغب من أبناء الكويت في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية

أكد مدير التوجيه المعنوي العميد ركن محمد أبل العوضي أن الجيش الكويتي يحفز ويدعم كل من يرغب من أبناء الكويت في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، وذلك خلال مؤتمر صحافي خاص في كلية علي الصباح العسكرية لشرح آلية التسجيل وإجراءات ومعايير القبول لدفعة الطلبة الضباط (23) لحملة الشهادة الجامعية ودفعة الطلبة الضباط (49) لحملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة.

وأوضح العوضي أن المؤتمر جاء بناءً على توجيهات وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح وتعليمات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.

من جانبه، أكد آمر كلية علي الصباح العسكرية أن ‏حسن السيرة والسلوك أهم ركائز الانضمام إلى شرف الخدمة العسكرية.

ولفت إلى أن عدد المتقدمين للتسجيل الأولي في دفعة الطلبة الضباط (49) من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم بلغ 16267 متقدما، وأن عدد من اجتازوا مرحلة التسجيل الأولي بعد التدقيق على صحة المستندات والشهادات والفحص الطبي الأولي بلغ 10396 متقدما، متابعا أن من اجتازوا مرحلة الفحص الطبي الشامل بلغ عددهم 4081 متقدما.

وأشار إلى أن اختبارات القدرات العامة النظرية والعلمية في مرحلة التسجيل هي للمفاضلة في اختيار المتقدمين أسوة بالكليات والمعاهد، حيث بلغ إجمالي المتقدمين الذين وصلوا إلى مرحلة المقابلة النهائية 3944 متقدما، وبعد مقابلة اللجنة النهائية التي ضمت أعضاء من كبار الضباط القادة بلغ عدد من اجتازوا جميع مراحل التسجيل وصولاً للقرعة 2201 متقدم لدفعة الطلبة الضباط (49) لحملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة.

وبين أن عدد المتقدمين غير المطابقين لشروط حسن السيرة والسلوك 1068 ، وبعد صدور أمر إلغاء التحفظات الأمنية وصل العدد إلى 388 بعد التدقيق على ملفات المتقدمين من قبل الجهات المختصة.

بدوره، أعلن رئيس لجنة الفحص الطبي العقيد ركن الدكتور سعود عبدالعزيز أن الهدف من الفحص الطبي الدقيق هو الحفاظ على صحة أبنائنا والتأكد بشكل كامل من الحالة الصحية للمتقدم لضمان سلامته.

وأشار إلى أن إجراءات الفحص الطبي المتبعة في التسجيل تختلف عن الإجراءات الطبية المتبعة في المؤسسات العسكرية الأخرى لكونها تعتمد على كراسة شروط اللياقة الطبية الموحدة لدول مجلس التعاون المعتمدة للالتحاق بالسلك العسكري.

وأضاف: ‏بعض التخصصات في مختلف وحدات وصنوف الجيش تحتاج إلى فحص طبي دقيق وفق معايير محددة كالمتقدمين للقوة الجوية فئة الطيارين.