فيديو سبر

#فيديو | لحظة الإنفجار في شارع الاستقلال في ميدان تقسيم في #اسطنبول وسقوط قتلى وجرحى

13 نوفمبر، 2022
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