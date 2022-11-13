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برلمان
الرئيس أحمد السعدون يتقدم بقانون لحل قضية البدون
13 نوفمبر، 2022
برلمان
العصفور: لجنة تحقيق في قرعة الطلبة الضباط بالجيش
13 نوفمبر، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 13 نوفمبر 2022
13 نوفمبر، 2022
محليات
“البلدية” حددت 34 موقعاً لإقامة المخيمات الربيعية
12 نوفمبر، 2022
بلدية الكويت توضح: فيديو خزان المياه غير دقيق، وما نشر هو الهيكل الداخلي للخزان pic.twitter.com/2qdES7wF8T— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 13, 2022
بلدية الكويت توضح: فيديو خزان المياه غير دقيق، وما نشر هو الهيكل الداخلي للخزان
13 نوفمبر، 2022
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