فيديو سبر

بلدية الكويت توضح: فيديو خزان المياه غير دقيق، وما نشر هو الهيكل الداخلي للخزان

13 نوفمبر، 2022
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