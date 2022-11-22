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بال #فيديو | #أمير_قطر متشحاً بالعلم السعودي لمساندة الأخضر أمام الأرجنتين— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 22, 2022
في استاد لوسيل
pic.twitter.com/Fotyp0G19k
بال #فيديو | #أمير_قطر متشحاً بالعلم السعودي لمساندة الأخضر أمام الأرجنتين في استاد لوسيل
22 نوفمبر، 2022
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