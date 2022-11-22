الوسومفيديو وخبر
آخر الآخبار
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
22 نوفمبر، 2022
محليات
بوقماز تعين مطلق العتيبي وكيلاً لـ”الكهرباء” بالتكليف
21 نوفمبر، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022
21 نوفمبر، 2022
#فيديو | الأخضر" يكتب التاريخ في مونديال العرب@SaudiNT @saudiFF#قطر2022 #قنوات_الكاس #كأس_العالم— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 22, 2022
pic.twitter.com/Itxr7bGBGg
#فيديو | الأخضر” يكتب التاريخ في مونديال العرب @SaudiNT @saudiFF #قطر2022 #قنوات_الكاس #كأس_العالم
22 نوفمبر، 2022
1 دقائق
أضف تعليق