“سبر” تنشر أسماء 326 مواطنا خصصت لهم السكنية قسائم في مشروع جنوب صباح الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكني، بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة مـن (N5) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب صباح الاحمد والتي تشتمل على 326 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 23/07/2018 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 24/11/2022 27/11/2022 توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين28/11/2022 إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 30/11/ 2022.
وطالبت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 28/11/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
الأسماء جاءت كالتالي:
0001 مشارى محمد خالد الطراروه
0002 سعد رجعان سعد الجويسرى
0003 مشعل محمد حمد مشعل
0004 عبيد بطي فهيد العجمي
0005 مبارك احمد مبارك العازمي
0006 حسن قاسم جاسم أمير غلوم
0007 محمد عايض نبزان العازمى
0008 رشدان راضى مرزوق الطلح
0009 فهد غانم سعيد غدوف الهاجري
0010 مبارك سلطان مبارك العجمى
0011 احمد فالح مطلق العازمى
0012 سعود فراج سعود السبيعى
0013 سعد على بريدان العازمى
0014 عبد الله سلطان مبارك العجمى
0015 مبارك عقاب عبد الله العازمى
0016 زنيفر سعد زنيفر العازمى
0017 احمد مبارك عبد الله العازمى
0018 فلاح فالح فلاح العازمى
0019 سلامه هاجد فالح العازمى
0020 محمد علي غلوم ملا حسين
0021 يوسف فالح مطلق العازمى
0022 طاهر مصطفى فاضل الشيرازى
0023 محمد احمد مبارك العازمي
0024 منصور لافى ناصر العازمى
0025 سفر رجا ناصر الهاجري
0026 فايز سعد راشد العازمي
0027 عبد الله سعيد محمد الهاجرى
0028 جابر علي مبارك العازمي
0029 عبد العزيز حمود سعد الهران
0030 سلطان سعد محمد عبيد
0031 مبارك محمد حمدان مشحن
0032 فراج فهد فراج العربيد
0033 حسن يعقوب حاجي كراشى
0034 محمد سعد خلف العامر
0035 عبد اللطيف سعيدى حمدان الحريجي
0036 سلطان خالد سلطان المرزوق
0037 سعود محمد حمدان العازمى
0038 عبدالرحمن عيد هايس المطيري
0039 فيصل عبد الله فلاح العازمي
0040 احمد عبدالله رجعان العازمي
0041 سليمان بدر سليمان السنين
0042 حسين ياسين دلي عوده
0043 ناصر محمد سعد الدوسرى
0044 عبدالرحمن محمد سعد السويلم
0045 ابراهيم احمد مبارك العازمي
0046 حسام راشد سعد العصفور
0047 عبدالعزيز عبداللطيف حسين الفودرى
0048 خليفه علي حسين عبدالله
0049 سعد محمد عبدالله العجمي
0050 ناصر بدر فلاح العازمي
0051 بدر باسل بدر الشطى
0052 محمد سعود محسن على
0053 عبد الرحمن عدنان سليمان البالول
0054 مساعد محمد فرحان العنزى
0055 نجم عبدالله عبود العتيبي
0056 على يوسف حسن عبد الله
0057 عبدالله احمد عبدالله الحجيلان
0058 جاسر عفتان عميش المطيرى
0059 نواف جابر زاهي شلال
0060 فهد عبد الله سليمان المنصور
0061 فهد ناصر حمد الشبال
0062 حمد وليد حمد الضبيعي
0063 عبد الله محمد زيد الزيد
0064 ناصر خالد صقر الخرينج
0065 فيصل سحيم فلاح العازمى
0066 سلمان على احمد ساكت عباس
0067 حامد جابر عبد الله العبدلى
0068 نايف سالم نايف المطيرى
0069 صقر عبد الناصر حسن التويتان
0070 عوض سماح عوض الهلفى الرشيدي
0071 راشد حمد محمد المريفع
0072 احمد فيصل عبد الله القطان
0073 خالد مبارك زيد العدوانى
0074 سلمان جزا سعود المطيرى
0075 ناصر محمد ناصر الهاجري
0076 خالد عايض محمد السهلي
0077 فهد فراج خالص الهاجري
0078 محمد علي مبارك العجمي
0079 بدر مبارك عوض الديحاني
0080 طلال صالح جابر على المرى
0081 طلال مطلق فلاح العازمي
0082 على جاسم محمد الخميس
0083 سلطان مناع سليمان الحربي
0084 عبد العزيز على فهد القشعان
0085 محمد مهدي محمد العجمي
0086 سعود نايف عبدالله العازمى
0087 احمد غسان حمد البراهيم
0088 على عصام حسين العلى
0089 فهد محمد عبد المجيد الفيلكاوي
0090 سلطان خالد جاسم الدبوس
0091 خالد عبدالله ناصر العازمى
0092 محمد سوادى خلف الشمرى
0093 طلال طارق علي العسعوسي
0094 احمد عبدالله طاحوس العتيبى
0095 ضاري ماجد صنيهيت المطيري
0096 فارس صالح محمد الفهد
0097 محمد سعود مناور العازمي
0098 سعود عبدالعزيز حسين الفيلكاوي
0099 عبدالله مجبل سالم العازمي
0100 صالح مسفر علي شليويح العجمي
0101 مشاري محمد هديرس العنزي
0102 نواف عادل حسن الخياط
0103 سعود خالد فالح العازمى
0104 علي حسين اسماعيل محمد الكندري
0105 جابر خالد عبد الرحمن الملا
0106 ابداح صويان عبدالله الدوسري
0107 محمد مرضى سعد الربعي
0108 احمد صالح احمد العجيل
0109 فهد عبد الجليل عبد الله العبد الجليل
0110 العطاء محسن حمود الصالحى
0111 نواف مزعل لمام العازمي
0112 جاسم محمد حسين العنزى
0113 عبدالرحمن محمد ضاوى العازمي
0114 عيسى عبدالامير عيسى المهنا
0115 فيصل سالم حمد العجمي
0116 على محمد احمد العبيدان
0117 جراح اديب يوسف العلى
0118 نايف عبد الله نايف ابوخوصة العتيبى
0119 ناصر صويان عبد الله الدوسرى
0120 عايض فهد جفين العجمي
0121 مشاري احمد علي الاسود
0122 صلاح طالع صنيتان المطيرى
0123 عبد الرحمن لافى حميد العازمى
0124 خالد جمعان خالد الحجيلان
0125 يوسف عبدالعزيز علي المسلم
0126 بدر صلاح فالح البدر السعدون
0127 مبارك خالد مبارك العازمى
0128 احمد عبدالحميد مرتضى حسن
0129 سيد عبد الرحمن يوسف سيد عبد الله الرفاعى
0130 محمد فيصل محمد العنزى
0131 طلال عادل سعود العبد الرزاق
0132 محمد ناصر مبارك العجمى
0133 فلاح لافى فالح المطيرى
0134 نواف منصور حمود العجمى
0135 عبد الله محمد طريم السمحان
0136 محمد جاسم محمد حيدر
0137 احمد فلاح مناور العازمى
0138 عبدالله مبارك عبدالله العازمي
0139 عبد العزيز غلوم عباس محمد
0140 يوسف سلطان احمد الخلف
0141 عبد العزيز على غلوم عاشور
0142 خالد عماش شبيب الجبري العتيبى
0143 خالد سعد فهاد العازمي
0144 ناصر سمير ناصر حسين عبدالرضا
0145 محمود حيدر عباس شمس الدين
0146 عبد الله مبارك فالح العجمي
0147 احمد مناور حسين المطيرى
0148 علي مطر خترش السهول
0149 سلطان فهد سعد الحويله
0150 عبدالله سعود فهد العنزى
0151 راشد فهيد هادي العازمي
0152 مبارك محمد مبارك العتيبي
0153 مشعل فهد سعد المطيري
0154 عبد العزيز بندر جاسم محيسن الشمري
0155 فواز مجبل سعد العازمى
0156 محمد براك صياح العتيبي
0157 بدر ناصر فهيد العجمى
0158 احمد اسماعيل غلوم على
0159 سعد عيد سعد الهاجري
0160 محمد داود علي يوسف مراد
0161 عبد العزيز عادل حسين الكوت
0162 نواف مجبل مسفر العنزي
0163 بدر ناصر بدر العدوانى
0164 مسفر فراج خرصان العجمي
0165 عبد الله عبد الله احمد العويصى
0166 راشد خالد راشد الطرموم
0167 سعد فهد سعد العازمى
0168 مشارى فهد جارالله الشلاش
0169 ناصر ابراهيم يوسف الحمود
0170 عبيد سالم سيف الحجيلان
0171 محسن خلف عبيد الميع
0172 حسن محمد عبدالرحمن حسن
0173 سلطان محمد سليم العنزى
0174 حمد فوزى حمد النجدى
0175 عوض محمد عوض المطيرى
0176 جابر مسفر على المرى
0177 عبدالله حمود مسفر العجمى
0178 عسكر نادر فالح عصفور
0179 هيثم هشام عبدالرزاق امان
0180 ماجد سعد جريبيع المطيري
0181 راشد سعد عبد الله العجمى
0182 حمد عثمان أحمد علي
0183 علي عادل علي درويش
0184 حسين مسلم حسين القطان
0185 محمد يوسف محمد الخميلي
0186 بندر سالم مزلوه الظفيرى
0187 حمد براك سريع العازمى
0188 مهدى عدنان جاسم الحداد
0189 مشارى يوسف عبد الله العوضى
0190 خالد مرزوق مبارك الغضورى
0191 احمد عبد الله مطر العنزى
0192 جاسم عادل جاسم المضف
0193 شملان نبيل فرج فرج
0194 احمد صالح احمد المطر
0195 حمود يعقوب حمود العواد
0196 عبدالله حامد بدر محمد بن سلامه
0197 سلمان سالم ثنى العازمى
0198 سالم جمعان حماد العازمي
0199 عبدالعزيز عبدالله رسلان فهد
0200 محمد حسن حبيب ذياب عبدالله
0201 سلطان سعد ضيف الله عويض عوض
0202 عبد الله عطشان عزاره الضفيرى
0203 مشاري خلف عوض الجالد
0204 فيصل سامي عواد العازمي
0205 احمد فهد عيد الجبعه
0206 جاسم محمد تركي العازمي
0207 راشد خالد راشد الحجيلان
0208 محمد ناصر على العجمى
0209 سلمان مجبل عبد الله الفرج
0210 مفلح فهد مفلح النامي
0211 متعب عبد الله شلهوب المطيري
0212 حسين شيحان حجنف المطيري
0213 عبد الرحمن خالد عبد العزيز البناي
0214 محمد احمد عباس غلوم
0215 تركي حامد رزين العتيبي
0216 حسن محمد حسن محمد
0217 احمد محمد احمد المجيبل
0218 بدر عادل حمد محمد البصيلى
0219 ابراهيم عبدالله ابراهيم الاحمد
0220 حمد عماد جاسم المسعد
0221 مطلق مشعل مطلق العتيبى
0222 محمد رفيع محمد العوضى
0223 فهد علي خليف العازمي
0224 صقر زيد عواد المطيرى
0225 عبدالهادى احمد مرزوق العازمى
0226 جراح وليد حسين الخزيعل
0227 سليمان خالد سليمان الشايجي
0228 خالد محمد شويرب العجمى
0229 يوسف احمد فهيد العازمي
0230 هاشم منصور خليفه المجادى
0231 بجاد عبد الله سعد المطيري
0232 صالح محمود صالح الوزان
0233 احمد عبدالله احمد المكيمى
0234 سعد نهار فالح العجمى
0235 محمد مبارك عبدالله العازمي
0236 عبدالرحمن بدر مناحي الفزير
0237 سعد صالح سعد المال مبارك
0238 فهد دعيج خليفه المريشد
0239 احمد يوسف عبدالرضا جوهر حيات
0240 عبد العزيز حسين محمد المطيري
0241 فهد ابراهيم احمد المهنا
0242 فالح فلاح فالح العازمي
0243 عبد العزيز سعود عبد العزيز العيسى
0244 ناصر مبارك حمد الجيماز
0245 فهد خالد صايل الحزيم
0246 عبد الله فهاد محمد الزعبى
0247 فهد عوض غياض العنزي
0248 محمد عيسى حسن المعيلى
0249 الحميدى محمد الحميدى فلاح العجمى
0250 احمد عبدالله عباس خدادا ووالدته
0251 حسن هديبان سلمى المطيرى
0252 نادر خالد احمد محمود
0253 محمد ناصر حمد الهاجري
0254 عبد الله حمد شافي العجمي
0255 يوسف منذر حسين عبد الله
0256 عبدالله يوسف ترحيب المطيري
0257 محمد احمد عايض العازمي
0258 طلال فريد السيد يوسف الطبطبائى
0259 علي حسين حمزه علي
0260 احمد فهد عبد الرحمن الحساوى
0261 حسن بداح شوردى الهاجرى
0262 أحمد فريد عبدالمجيد عبدالسيد
0263 منيع محمد منيع باتل البغيلى
0264 احمد سعود سعيد العازمى
0265 جراح فيصل خالد الشمروخ ووالدته
0266 ماجد فاضل ماجد بورسلي
0267 بدر عباس بدر القطان
0268 فواز سليمان محمود المغربي
0269 محمد عادل عباس حيدر
0270 عبد الله سالم شباب الشمالي
0271 ثنيان عبد الله ثنيان سويد عبيد
0272 جراح حمد عباس السنافي
0273 بدر مطلق منيجل العازمي
0274 مسعود عادل أحمد المسعود
0275 عبدالعزيز جابر حمود المطيري
0276 احمد خلف ناصر العازمى
0277 عمر فيصل اسماعيل البلوشي
0278 زياد طارق رزقان الرشيدي
0279 أحمد مسعد حمدي الديحاني
0280 عبدالله علي عبدالله الابراهيم
0281 محمد حسن محمد الفارس
0282 فيصل حزام القفيلى المطيرى
0283 عبد العزيز بدر فاضل المطرود
0284 عبدالله جمعان عميم العازمي
0285 خالد مبارك عبد الله العازمى
0286 محمد عبدالله سعد الحويله
0287 محمد مجيد محمد المقصيد
0288 محمد براك عبد المحسن المنصور
0289 عبد الله محمد ساير العتيبي
0290 ناصر عبد الله غريب ذياب
0291 عبدالعزيز خالد درعان العازمي
0292 عبدالله محمد عبدالله أشكناني
0293 يوسف خليفه عبدالرحمن بوعركي
0294 ناصر محمد ناصر العجمى
0295 عويد على عويد العويد
0296 فرج زيد خلف الفرج
0297 خالد حمود محمد العازمي
0298 فهد حسن صالح الثوينى
0299 محمد وليد محمد المزعل
0300 احمد حطاب رومي الخالدي
0301 سالم بدر سالم الميع
0302 ابراهيم عبد الهادى راجح العتيبى
0303 سليمان عبد المنعم احمد الفزيع
0304 خالد وليد عبد الرحمن العبداللطيف الدعي
0305 مبارك سالم عايض العازمي
0306 محمد ناصر جاسم العسعوسي
0307 محمد حسين عبد الله العجمى
0308 ناصر بدر حمد التميمى
0309 مشارى فيصل جمعان العدوانى
0310 منصور دغيم مجعد الرشيدي
0311 مبارك محمد مبارك الكدادى
0312 عبد العزيز خليفه محمد احمد
0313 عبد العزيز حمود مصبح العازمى
0314 عبد العزيز فاضل محمد الشطى
0315 ناصر مرزوق عزيز الشمري
0316 فهد حمود عبد الرحمن العصيمى
0317 عبد الله محمد عباس المطوع
0318 محمد عبد العزيز ابراهيم الناصر
0319 محمد ضيدان محمد المطيرى
0320 ناصر بدر عيد العازمي
0321 ثامر عاصى نايف الشمرى
0322 حمد راشد محمد الهاجرى
0323 عبداللطيف بندر محمد الرشيدي
0324 سليمان اسامه سليمان السنين
0325 عبد الوهاب جاسم عبد الوهاب التوره
0326 على احمد سلمان الشمالى
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