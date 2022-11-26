“المواصلات”: طرح مزايدة بشأن التخليص والإفراج الجمركي المسبق

أعلنت وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب عن طرح مزايدة عامة بشأن التخليص والإفراج الجمركي المسبق للنقل والتوصيل والتوزيع للبريد الممتاز والطرود والرزم البريدية تهدف لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من المتوقع دخولها حيز التنفيذ في شهر فبراير 2023.

وأوضحت الشهاب في تصريح صحفي أن طرح مثل هذه المزايدة من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة كتوصيل واستلام البعائث البريدية إلى محل الإقامة وكذلك استلام البعائث وترحيلها وتصديرها إلى بلد المورد، مشيرة أن هذه الخدمات سوف تقدم مقابل مبلغ مالي رمزي يتم تحصيله من قبل العملاء.

وأشارت بأنه سوف يتم استحداث موقع على شبكة الإنترنت لتتبع البعائث البريدية أولا ًبأول وكذلك استحداث خدمة تتبع البعائث البريدية عبر الهواتف الذكية.