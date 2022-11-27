٦٧ مواطنا ومواطنة يناشدون وزير الداخلية حل مشكلة مباشرة عملهم

ناشد ٦٧ مواطنا ومواطنة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإيجاد حل عاجل لمشكلتهم المشتركة.

وقال المواطنون أنه تم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية منذ أكثر من شهرين للعمل في الأمانة العامة لمجلس المحافظات، ولغاية اليوم لم يباشروا عملهم رسميا. وأشاروا إلى أن إجراءات تعيينهم تم الانتهاء منها قبل استقالة الحكومة في عهد الوزير السابق محمد الفارس لكن لم يباشروا عملهم حتى اليوم.