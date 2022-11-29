ميسي: سقوط الأرجنتين أمام السعودية أبكى نجلي

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن بكاء نجله عقب السقوط أمام السعودية بنتيجة 1-2 في مستهل مشوار التانجو بكأس العالم.

وخسرت الأرجنتين 1-2 أمام السعودية، علما بأن ميسي سجل هدف راقصي التانجو من علامة الجزاء.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور "بعد المباراة، غادر نجلي ماتيو الملعب باكيا".

وتابع "تياجو حاول إجراء الحسابات حتى يشرح لماتيو، أن الفوز في الجولتين المقبلتين، يساعد الأرجنتين على التأهل".

جدير بالذكر أن أسرة النجم الأرجنتيني، تابعت المباراة من المدرجات، بتواجد والده وزوجته وأبنائه الثلاثة.

وتمكنت الأرجنتين من تصحيح الأوضاع بعد ذلك، بالفوز على المكسيك بهدفين دون رد، لتنعش طموحاتها في بلوغ ثمن نهائي كأس العالم.

|||2|||