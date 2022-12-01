فيديو سبر

#فيديو⁩ | النائب سعود العصفور : أمام رئيس الحكومة وفريقه مهمة رئيسية في استعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة..

1 ديسمبر، 2022
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