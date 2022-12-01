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عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 01 ديسمبر 2022
1 ديسمبر، 2022
#فيديو | النائب سعود العصفور : أمام رئيس الحكومة وفريقه مهمة رئيسية في استعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة.. pic.twitter.com/wjq3uldilA— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 1, 2022
#فيديو | النائب سعود العصفور : أمام رئيس الحكومة وفريقه مهمة رئيسية في استعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة..
1 ديسمبر، 2022
1 دقائق
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