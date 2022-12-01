المغرب يسقط كندا ويبلغ ثمن نهائي المونديال

تأهل منتخب المغرب لدور ثمن نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على كندا (2-1) ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وتصدر منتخب الأسود المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة ب 5 نقاط.

وسجل للأسود حكيم زياش في الدقيقة الرابعة ويوسف النصيري في الدقيقة 34، يينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44.

ولم يتأخر المنتخب المغربي عندما استفاد حكيم زياش من خطأ للحارس بورخان الذي حاول إبعاد الكرة، لكنه وضعها أمام نجم الأسود الذي استغل خروج الحارس وسددها للمرمى الفارغة، وسجل الهدف الأول.

وواصل المنتخب المغربي ضغطه، خاصة من الجهتين اليمنى بواسطة زياش ومن الجهة اليسرى من بوفال.

في الدقيقة 16 عرفت أول فرصة خطيرة للمنتخب الكندي، بعد انطلاقة من الجهة اليمنى ومرر لبوشنان الذي كان أمام المرمى وتابع الكرة دون أن يلمسها.

وفي الدقيقة 24، تمريرة من حكيمي للنصيري الذي انطلق في مربع العمليات، ومن تسديدة أرضية سجل الهدف الثاني للأسود.

وعجز المنتخب الكندي في الوصول لمرمى الحارس بونو، أمام الضغط الذي مارسه لاعبو منتخب المغرب.

وفي الدقيقة 34 محاولة جيدة من الجهة اليمنى قادها زياش ومرر لصابيري، الذي سدد أمام المرمى، غير أن أحد المدافعين تصدى للكرة وهي في طريقها للمرمى.

وفي الدقيقة 44 انسلال جيد من المدافع كاي من الجهة اليسرى لأكوديبي ومرر كرة أرضية في مربع العمليات، لكن مسارها تغير بعد أن لمسها نايف اكرد وسجل بالخطأ في المرمى.

وسجل التصيري هدفا في الوقت بدل الضائع، لكن الحكم البرازيلي رفاييل كلاوس.

دخل المنتخب الكندي في الشوط الثاني مهاجما، وترك المنتخب المغربي له المبادرة والاستحواذ على الكرة، لذلك بحث عن الوصول لمرمى الحارس بونو.

وكاد جينيور أن يسجل الهدف بعد متابعة جيدة للكرة من تمريرة ألفونسو، حيث مرت محادية.

وقام المدرب وليد الركراكي بتغييرين وأشرك سليم أملاح وزكرياء أبو خلال بدلا من عبدالحميد صابيري وسفيان بوفال.

وشهدت الدقيقة 72، فرصة خطيرة للمنتخب الكندي، من رأسية أديبا، حيث ردت العارضة الكرة.

وأشرك الركرتكي كل كن حمد الله وجواد يميق دلا من حكيم زياش وعز الدين أوناحي في الدقيقة 77، وكاد الحارس بونو أن يرتكب خطأ فادحا بعد أن ضاعت منه الكرة أمام لاعب كندي قبل أن يتدارك وينقض عليها.

ولم يستغل حمد الله مرتد هجومي، حيث احتفظ بالكرة ولم يمرر لأبو خلال الذي كان وحيدا أمام المرمى.

وسيواجه منتخب المغرب في دور الثمن في منافس من المجموعة الرابعة التي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان وكوسطاريكا.





