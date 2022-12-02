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عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 02 ديسمبر 2022
2 ديسمبر، 2022
رياضة
المغرب يسقط كندا ويبلغ ثمن نهائي المونديال
1 ديسمبر، 2022
رياضة
تونس تودّع مونديال قطر بفوز تاريخي على فرنسا
1 ديسمبر، 2022
#فيديو | اليابانيون في #مونديال_قطر_2022 يحقّقون في الواقع ما تخيّلوه في الأنمي— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 2, 2022
- من أنمي BLUE LOCK
pic.twitter.com/FeDx8CuiVh
#فيديو | اليابانيون في #مونديال_قطر_2022 يحقّقون في الواقع ما تخيّلوه في الأنمي – من أنمي BLUE LOCK
2 ديسمبر، 2022
1 دقائق
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