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عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 11 ديسمبر 2022
11 ديسمبر، 2022
محليات
“الخارجية”: زيارة قطر عبر المنفذ الحدودي البري.. بتصريح مسبق
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#فيديو من اعتصام العاملين في #قسم_الامن في #القطاع_النفطي_الخاص صباح اليوم للمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم .. pic.twitter.com/aXGu87p0dC— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 11, 2022
#فيديو من اعتصام العاملين في #قسم_الامن في #القطاع_النفطي_الخاص صباح اليوم للمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم ..
11 ديسمبر، 2022
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