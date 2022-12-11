فيديو سبر

#فيديو من اعتصام العاملين في #قسم_الامن في #القطاع_النفطي_الخاص صباح اليوم للمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم ..

11 ديسمبر، 2022
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