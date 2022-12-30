مدير منظمة ⁧‫الصحة العالمية‬⁩: مازلنا نشعر بالقلق بسبب موجة إصابات ⁧‫كورونا‬⁩ في الصين

قالت منظمة الصحة العالمية، إن القيود التي فرضتها بعض الدول رداً على تفشي الإصابات بفيروس كورونا في الصين مفهومة، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين.

وحض رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الصين على مزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد.

وجاءت تعليقات جيبريسوس بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى عدة دول في فرض اختبارات كوفيد على المسافرين الوافدين من الصين بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى الخارج رغم زيادة الإصابات.

لكن وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي قالت، إن مثل هذه الإجراءات غير مبررة في الوقت الحالي في دول التكتل.

وكتب رئيس منظمة الصحة العالمية على تويتر «من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر لوضع كوفيد-19 على الأرض في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية».

وأضاف جيبريسوس: «في ظل عدم وجود معلومات شاملة من الصين، من المفهوم أن تتصرف الدول في جميع أنحاء العالم بطرق تعتقد أنها قد تحمي شعوبها».

وزاد: «ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تطور الوضع ونواصل تشجيع الصين على تتبع فيروس كوفيد وتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر».

واكتظت المستشفيات في جميع أنحاء الصين عقب قرار رفع القواعد الصارمة التي ساعدت على احتواء الفيروس إلى حد كبير لكنها أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة النطاق.

وأعلنت الصين هذا الأسبوع أنها ستنهي الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى أراضيها، ما دفع العديد من الصينيين لوضع خطط للسفر إلى الخارج.

وفي 21 ديسمبر، قال جيبريسوس للصحافيين إن منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن التقارير المتزايدة عن حالات المرض الحادة في الصين.

وطالب ببيانات تفصيلية عن حالات المرض الحادة ودخول المستشفيات ومتطلبات العناية المركزة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية الأسبوع الماضي أنها لن تنشر بعد الآن حصيلة رسمية لوفيات كوفيد اليومية.