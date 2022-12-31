السعودية.. اقبال كبير على قميص رونالدو في متجر النصر

عقب إعلان التعاقد مع الدون في الصفقة التاريخية التي أجراها العالمي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأعلن النصر السبت، التعاقد مع كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو، ليصبح صاحب أكبر عقد لاعب كرة قدم في العالم.

ومن المنتظر أن يرتدي رونالدو القميص رقم 7، حيث تم التوقيع في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور مسلي آل معمر رئيس نادي النصر.

وتداول بعض جماهير نادي النصر، صور لهم وهم في أحد المتاجر الخاصة بنادي النصر، من أجل شراء قميص كريستيانو رونالدو، الذي يحمل الرقم 7.

ومن المتوقع أن تشهد متاجر العالمي في جميع أنحاء المملكة زحام شديد خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل شراء قميص رونالدو بعدما أصبح لاعباً في صفوف النصر.